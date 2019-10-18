حلمي طولان مديرًا فنيًا لإنبي.. بعد استقالة علي ماهر

قرر مجلس إدارة نادي إنبي قبول استقالة علي ماهر عن مهام المدير الفني للفريق، وتوجيه الشكر له ولجهازه على ما قدموه منجهد مع الفريق خلال الفترة الماضية.
أنهى نادي إنبي، برئاسة المحاسب زكريا السيد، ونائبه مصطفى الأمير الاتفاق مع حلمي طولان ليكون مديرًا فنيًا لإنبي بعد إجماع لجنة الكرة على ترشيحه.
جاء تشكيل جهاز إنبي كالآتي: حلمي طولان ويعاونه، ممدوح محمدي، سيد ياسين، خالد خليل، وباقي الجهاز كما هو.
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