ينتظم المحترف الكندي جاسون ديروكو المنضم للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي غدًا السبت في التدريبات الجماعية بعد وصوله القاهرة خلال الساعات الماضية.
وكان اللاعب قد وصل إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم التي أقيمت في اليابان، حيث يخضع للكشف الطبيخلال الساعات المقبلة لإنهاء إجراءات التعاقد والقيد في قائمة الفريق.
ويخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مواجهة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق جزيرة الورد بالمنصورة في إطار منافسات بطولة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. المحترف الكندي ينتظم في تدريبات طائرة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.