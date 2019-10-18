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الفيوم فى معسكر مغلق استعدادًا للقاء الألمونيوم الأحد

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يدخل فريق الفيوم لكرة القدم بقيادة الكابتن محمد محسن أبو جريشة المدير الفنى، اليوم الجمعة، معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء فريق الالمونيوم الأحد القادم بملعب الأسيوطى فى افتتاح مباريات

الدورى الممتاز ب.

أكد خالد محمود المدير الإدارى أن الأمور مستقرة وتم صرف مستحقات اللاعبين وليست لديهم أي مستحقات طرف النادي

وذلك تشجيعا لتحقيق نتيجة طيبة في افتتاح الدوري وأن الفريق سيؤدى اليوم التدريب الأساسى .

أضاف أن جميع اللاعبين جاهزون لبداية الدورى فى مجموعة الصعيد باستثناء اللاعب أحمد تيمور والذى يغيب عن المباراة الأولى للإيقاف مباراة واحدة.

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