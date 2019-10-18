يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق جزيرة الورد، ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم بالمنصورة، ويسعى الأهلي للفوز بها واستكمال سلسلة الانتصارات التي يحققها خلال الفترةالماضية.
وكان محمد مصيلحي المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبين قبل المران الأخير؛ للتأكيد على الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة بهدف الوصول بالفريق إلى أفضل مراحل الجاهزية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. الاهلي يواجه جزيرة الورد في دوري الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.