اليوم.. انطلاق الدوري الممتاز للكرة النسائية

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الاولى ببطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية في الثانية والنصف مساءا.

وتشهد الجولة الاولي مواجهات قوية بين اندية مركز شباب الاميرية في مواجهة كفر سعد والاعلاميين في مواجهة وادي دجلة والصيد بالمحلة في مواجهة

المصري القاهرة والطيران في مواجهة المؤسسة العمالية والترام في مواجهة مركز شباب بشتيل والمعادي واليخت باي بعد انسحاب المجموعات العلمية من مسابقة الدوري هذا الموسم رسميا.

وتحظي مباريات الدوري باهتمام كبير من الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة.حسين عبد اللطيف الذي حرص علي متابعة المباريات لاتتقاء افضل العناصر والوقوف علي المستوي الفني للاعبات عن قرب وتم تقسيم الجهاز الفني لمجموعتين لمتابعة مباراة الاميرية وكفر سعد ومباراة الطيران والمؤسسة العلمية واليكم جدول مباريات الموسم الحالي :

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