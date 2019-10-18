صور.. بدء التصويت في الانتخابات التكميلية بنادي بنها الرياضي

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بدأت في التاسعة من صباح، اليوم الجمعة، أعمال التصويت للانتخابات التكميلية بنادي بنها الرياضى، علي منصب نائب رئيس مجلس ادارة النادي والتي تستمر حتي السابعة مساءا برئاسة المستشار احمد عدلي رئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات.
يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط مدير المديرية وتواجد امني مكثف لتأمين اعمال التصويت بنلء علي توجيهات اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية وقيادات قسم ثان بنها .
وشهدت اعمال التصويت اقبالا متوسطا خلال الساعات الاولي من
وقال المستشار احمد عدلي رئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بالنادي ان اجمالي عدد اعضاء الجمعية العمومية ١٤٥٨٠ عضو ا وبعد تصفية الكشوف من الاعضاء المتوفين والمستبعدين يصبح عددا اعضاء الجمعية العمومية ١٢٥٩٠ عضوا ومن لهم حق التصويت من مسددى الاشتراكات ٩٥٤٣ عضوا ويبلغ من ليس لهم حق التصويت ٣٠٤٧ عضوا .
واكد رئيس اللجنة العامة، ان اعمال التصويت تتم بهدوء ولم يتم تلقي
واكد جميع المرشحين ان ما يعنيهم هو الصالح العام ومصلحة النادى الذي يمثل المحافظة وانهم سيقفون خلف المرشح الفائز من اجل النهوض بالنادي وبما ينعكس بالايجاب علي اعضاء اعضاء الجمعية العمومية والانشطة بداخل النادي .
وشهدت اعمال التصويت ادلاء عددا من الشخصيات العامة منها الدكتور جمال حجاج رئيس فرع التامين الصحي بالقليوبية والدكتورة مني زهران رئيس فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين ووالمهندس محمد رضا وكيل وزارة الزراعة السابق بالقليوبية .
وشهدت الانتخابات قيام المرشحين بحشد انصارهم املا في تحقيق الفوز .
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