عماد النحاس: المقاولون يسعى للعودة للبطولات الأفريقية

أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادى نادى المقاولون العرب انضمام 3 لاعبين شباب أفارقة للمعايشة فى صفوف الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس نادى المقاولون العرب إلى اتفاقه مع مسئولى نادى كانو سبورت، أحد أندية غينيا الاستوائية، والذى تقابل مع الأهلى مؤخرا بالبطولة الأفريقية، على معايشة اللاعبين المميزين من صغار السن فى قلعة الذئاب وتسويقهم فى إطار مشروع كبير بين المقاولون وأندية القارة الأفريقية.

وأوضح محسن صلاح أن مصر تعد بالنسبة للفرق الأفارقة هى دائرة الضوء لتسويق هؤلاء اللاعبين لأقوى الدوريات.

وقال إنه يتمنى عودة الفريق الأول للمشاركة فى البطولات الأفريقية، من جديد وأن المقاولون يمتلك الشهرة الواسعة فى أفريقيا، مشيداً بمسيرة الذئاب والجهاز الفنى خلال الموسم الماضى ومطلع الموسم الجارى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفنى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة بالنادى.

وأكد رئيس نادى المقاولون العرب الاهتمام بمنظومة قطاع الناشئين وتصعيد اللاعبين للفريق الأول وتوفير نفقات كبيرة من

عدم شراء اللاعبين، وبيع اللاعبين للأندية الأوروبية بما يحقق عائداً مادياً كبيراً على النادى مثل محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى لاعب الأرسنال المعار إلى بيشكتاش التركى.

وأعلن عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب أن فريقه جاهز للمباريات القادمة فى الدورى.

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وقال إن لاعبى المقاولون على قدر المسئولية دائما وهدفهم الأساسى فى كل مباراة حصد الثلاث نقاط من أجل التواجد فى المربع الذهبى فى نهاية الدورى.

وأشار الى أن مسابقة الدورى بطولة مهمة بالنسبة للنادى واللاعبين، والوجود فى المربع الذهبى خلف الفرق التى تصارع على المقدمة مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز حلم بالنسبة لنا، خاصة بعد التعاقدات المميزة التى أبرمناها خلال الميركاتو الصيفى، ولا أريد الضغط على اللاعبين من بداية الموسم، الذى ما زال طويلاً.

وأضاف انه راض عن فريقه حتى الآن

حيث لعبنا حتى الآن ثلاث مباريات فى الدورى حققنا خلالها فوزين وتعادلاً، المباراة الأولى كانت أمام طلائع الجيش ظهرنا بمستوى جيد، وحققنا الثلاث نقاط كاملة، وفى المباراة الثانية تعادلنا مع سموحة، وكنا نستحق الفوز، ولكن التوفيق لم يحالفنا والأخطاء والتسرع وعدم توفيق طاهر محمد طاهر فى هجمة مهمة تسبب فى ضياع فوز مستحق أمام الفريق السكندرى، وفى المباراة الثالثة أمام الإنتاج الحربى خطفنا الثلاث نقاط فى الدقائق الأخيرة بهدف لمحمد سالم.

وأكد النحاس أن المقاولون العرب من أعرق الأندية وثالث الفرق المصرية حصولاً على البطولات، لكن حالياً المنافسة اختلفت عن الماضى وأصبحت أقوى من الأول، خاصة أن سوق اللاعبين بات مفتوحاً للمنافسة بين الجميع، وهناك أندية أفريقية تطورت كثيراً، ويحتاج فريقنا لأن يكون أقوى من الجيل الذهبى الذى توج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية عامى 1982/1983، بوجود مجموعة مميزة من اللاعبين، بالإضافة إلى الإمكانيات المالية والإدارية، التى تساعد على النجاح إلى جانب الفنية.

وكان المقاولون قد تعاقد مع 9 لاعبين فى الانتقالات الصيفية الماضية هم عبدالرحمن فاروق، ومحمد سالم، ومحمد عصام، وإبراهيم عادل، وعبدالله ياسين صانع ألعاب فريق الرديف بنادى باريس سان جيرمان، وشكرى نجيب، ومحمود سيد، والنيجيرى كوفورو.