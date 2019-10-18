رياضة | رسميا.. حلمي طولان مديرًا فنيًا لإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. حلمي طولان مديرًا فنيًا لإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد لاتفاق مع حملي طولان لتولي مهممة تدريب الفريق خلفًا لعلي ماهر.

وكان علي ماهر المدير الفني لإنبي قد تقدم باستقالته من منصبه بعد الخسارة التي تلقاها الفريق البترولي أمس أمام الإنتاج الحربي بهذف نظيف.

ومن المقرر أن يقود طولان تدريبات إنبي عقب توقيعه للعقود استعدادًا لمواجهة أسوان المقبلة بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وخاص إنبي مع علي ماهر ٤ مباريات في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في مباراة وخسر في ٣ مباريات.