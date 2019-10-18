رياضة | ساديو ماني يشرح غضبه من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يشرح غضبه من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجب أن يكون الأمر رائعًا بالنسبة ليورجن كلوب لأن قلقه الوحيد هو أن يكون حول خلاف بسيط بين اثنين من مهاجميه ، ومع توجّه ليفربول غير المهزوم إلى أولد ترافورد ، أوضح ساديو ماني غضبه على محمد صلاح.

وقع الحادث أثناء فوز فريق ريدز على بيرنلي 3-0 ، ولكن بعد استبداله بدا ماني ساذجًا وكان لابد من ضبطه من قبل عدد من زملائه في الفريق على مقاعد البدلاء.

واعترف ماني في مقابلة مع قناة Canal + : "لقد كان سوء تفاهم ، أردت فقط مساعدة الفريق ، إذا كانت هناك إمكانية للتخلص من الكرة في أسرع وقت ممكن عن طريق تسجيل العديد من الأهداف ، أعتقد أن هذا أمر مهم.

وتابع :"لقد كنت محبطًا للغاية لأنك تنظر إلى فرق مثل مانشستر سيتي ، وأحيانًا يسجلون خمسة أو ستة أشخاص".

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وأكمل: "كان اللاعب الدولي السنغالي محبطًا للغاية من صلاح لعدم تمريره الكرة عندما كان ليفربول في هجوم مضاد ، ومع ذلك فقد رفع الغطاء الآن عما قاله الزوجان لبعضهما البعض في غرفة تبديل الملابس.

وأضاف: "تحدثنا وكان كل شيء كما كان من قبل ، أخبرته أنه بحاجة لمنحي الكرة وقال إنه لم يرني".

"أوضح أنه لم يكن لديه أي شيء ضدي ، وكنت أعرف ذلك ، لكن ردة فعله كانت غريبة بالنسبة لي.

وأكد : "نحن دائمًا جنبًا إلى جنب ، إنه رقم 10 وأنا رقم 11 ، ونرسل الرسائل لبعضنا البعض أحيانًا ، وليس لدينا مشكلة ، لسوء حظ مان ، لم يفلت الحادث من المهرجين داخل غرفة ملابس ليفربول وقريباً ، كان جيني فينالدوم يسخر من الزوجين.

وـتنهى حديثه: "كان الجميع يخرجون من شخنا يحب فينالدوم مضايقة الناس وانتظر حتى كان الجميع هناك وجاء إلي وقال بصوت عال مو صلاح ، لماذا أراد ماني أن يضربك؟ بدأ الفريق بأكمله يضحك".