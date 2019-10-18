رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يزف خبراً ساراً للأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يزف خبراً ساراً للأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التراجع عن مقترح مشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بدور الـ64 لبطولة كأس مصر في نسختها الجديدة.

وكان مقترح مسئولو اتحاد الكرة بخوض الفريقين مبارياتهم بالكأس بدءا من دور الـ64، لتسويق البطولة بشكل أفضل وزيادة المنافسة، إلا أن ضيق الوقت وتأجيل مباراة القمة بين الفريقين بالجولة الرابعة وقف حائلا أمام تحقيق ذلك الأمر.

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وتوج الزمالك بلقب النسخة الأخيرة لبطولة كأس مصر، بعد التفوق على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر اقامتها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.