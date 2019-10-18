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رياضة | عاجل- تحديد الموعد الجديد لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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توصل نادي برشلونة مع نظيره إلى اتفاق حول الموعد الجديد للكلاسيكو الذي سيجمع بينهما في قمة الجولة العاشرة من "الليجا".

وأشارت وسائل إعلامية في إسبانيا إلى أن برشلونة وريال مدريد، توصلا لاتفاق لإقامة الكلاسيكور يوم الأربعاء الموافق ١٨ من ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر إقامة كلاسيكو الأرض يوم ٢٦ من أكتوبر الجاري، لكن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني استقرت على تأجيله بسبب الإضراب في إقليم كتالونيا.

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