رياضة | مفاجأة.. ميلان ينوي التخلص من نجمي الفريق بسبب هذه الأزمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ميلان ينوي التخلص من نجمي الفريق بسبب هذه الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي ينوي التخلص من نجمي الفريق خلال الفترة القادمة بسبب أزمة يعاني منها النادي.

ميلان يدرس بيع هذا الثنائي

أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي ميلان مضطر لبيع الثنائي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق وسوسو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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سبب قرار ميلان بالتخلص من هذا الثنائي

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان مضطر لبيع دوناروما وسوسو بسبب العجز المالي الذي يعاني منه النادي في الفترة الحالية والذي يعتبر الأكبر في تاريخ النادي.

ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي ميلان في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.