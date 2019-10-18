رياضة | الكشف عن شعار مونديال الأندية 2019 (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن شعار مونديال الأندية 2019 (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، شعار بطولة كأس العالم للأندية 2019، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع "تويتر".

وأجريت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2019، بمقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمدينة "زيوريخ" السويسرية، وأسفرت عن وقوع الترجى التونسي فى مواجهة بطل النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال آسيا يوم 14 ديسمبر المقبل.

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وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة بين فريقا السد القطرى وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا" يوم 11 ديسمبر، على أن يلتقى الفائز من هذا اللقاء مع مونتيرى المكسيكي فى الدور الثانى.

ويستهل ليفربول الإنجليزى، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، وبالتحديد يوم 18 ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة الدور الثاني التي تجمع بين مونتري المكسيكي الذي سيلتقي الفائز من السد القطري هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا".

ويشارك فى بطولة كأس العالم للأندية كل من، السد القطرى "المضيف"، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا"، مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، بطل دورى أبطال آسيا 2019 "الذى يحدد يوم 24 نوفمبر"، وبطل كوبا ليبرتادوريس "الذى يحدد يوم 23 نوفمبر"، بجانب الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا.