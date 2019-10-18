رياضة | ويندل ليرا: لقد تفوقت على ميسي وهذا يستحق جائزة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويندل ليرا: لقد تفوقت على ميسي وهذا يستحق جائزة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيرت حياة ويندل ليرا بشكل كبير في عام 2015 ، ولعب مع جويشيا إيسبورت كلوب في البرازيل ، سجل ليرا هدفًا جميلًا ضد أتلتيكو كلوب جويانسي الذي رآه على جائزة بوشكاش في عام 2015.

تم اختيار هدفه كأفضل هدف خلال العام وشهده فوزه على ليونيل ميسي ، الذي احتل المركز الثاني برصيده المذهل وتنتهي ضد نادي أتلتيك في نهائي كأس كوبا ديل ري في كامب نو.

وقال ويندل : "لقد قررت بالفعل أنني ذاهب لأخذ حياتي الخاصة" ، اعترفت ليرا لغلوبو.

وتابع : "جاءت الجائزة في لحظة حاسمة. الحمد لله ، لم أنتهي من ارتكاب هذا الخطأ الخطير للغاية ، لم تكن ليرة تتوقع الفوز بالجائزة ، خاصة بعد رؤية هدف ميسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأضاف ليرا: "في البداية اعتقدت أنه ليس لدي أي فرصة للفوز ولم أصدق أن FIFA يتصل ب ، رأيت ميسي " انستجرام" واعتقدت أنه سيفوز بالتأكيد لأنه كان لديه الكثير من المتابعين.

وأكمل: " لقد حان الوقت عندما بدأت أؤمن [بأن ميسي سيفوز] أيضًا. "بالنسبة للمهاجم المتقاعد الآن ، كان في حالة من عدم التصديق عندما تم اختياره كفائز بجائزة بوشكاش ، لقد كانت مثل قصة".

"لا أعرف إذا كنت أدركت [أنني فزت] في غضون 15 أو 20 عامًا، لقد تغلبت على ميسي وفزت بجائزة بوشكاش ، بالنسبة لي ، اسمي المدرج في تاريخ كرة القدم يستحق أكثر بكثير من كل الأموال في العالم.

يذكر ان قد فاز ويندل ليرا بجائزة بوشكاش عام 2015 بـ 46 في المائة من الأصوات بينما حصل ميسي على 33 في المائة.