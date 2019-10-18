رياضة | زيدان يلتقي مع بوجبا ف دبي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يلتقي مع بوجبا ف دبي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد قضاء الصيف في محاولة للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من أجل ريال مدريد ، أتيحت الفرصة لزين الدين زيدان للقاء لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في دبي.

حضر المدرب الفرنسي مؤتمرا للذكاء الاصطناعي في المدينة العربية دبي ، بينما سافر مواطنه إلى هناك لمواصلة تعافيه من إصابة في الكاحل.

نشرت صحيفة ديلي ميرور صورة تجمع زيدان مع بوجبا يجريان محادثة مريحة ، والتي تغذي التكهنات حول انتقال بوغبا المحتمل إلى لوس بلانكوس في المستقبل.

حاول زيدان التوقيع على بوجبا في الصيف ، لكن الشياطين الحمر رفضوا الدخول في مفاوضات ، على الرغم من أن وكيل اللاعب مبنو رايولا ، أوضح أن موكله حريص على مواجهة تحدٍ جديد.