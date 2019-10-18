رياضة | عقوبة نارية تهدد الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة نارية تهدد الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي في قطر، خاصة وأنه يمتلك عقدا لإقامة السوبر الإفريقي هناك لـ3 مواسم، ونجح الترجي في حصد دوري أبطال أفريقيا والزمالك للكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أكد انسحاب الأبيض من كأس السوبر الأفريقي، حال إقامة البطولة في دولة قطر.

وينتظر نادي الزمالك توقيع عقوبة كارثية عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حال انسحابه من بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

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وكشف مصدر بالكاف، عن عقوبة كبرى تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي، حيث سيتعرض لعقوبة مالية كبيرة قد تصل إلى 5 ملايين دولار، لكن لن يتم حرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية".

وأضاف: "في حالة انسحاب الزمالك من السوبر الأفريقي، سيضطر الكاف إلى الإستعانة بفريق نهضة بركان المغربي وصيف بطل الكونفدرالية، لإنقاذ البطولة من الإلغاء، وتجنب خسائر مالية فادحة".