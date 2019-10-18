الامارات | تأجيل "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة حتى ديسمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة حتى ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تأجيل "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد التي كان من المقرر إقامتها في 26 من الشهر الجاري ضمن منافسات الأسبوع العاشر لليغا، على ملعب كامب نو معقل برشلونة، وذلك في ظل الاضطرابات الحالية في كتالونيا وأزمة التظاهرات والمناوشات مع الشرطة.

وبناءً عليه تناول تقارير إسبانية إلى الموعد المحتمل لإقامة الكلاسيكو، بعد أن حددت الثامن عشر من ديسمبر المقبل، فيما اقترحت رابطة الليجا إقامة المباراة في السابع من الشهر ذاته، قبل أن يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أخيراً قراره بتأجيل المباراة إلى شهر ديسمبر من دون تحديد اليوم حتى الآن.

وكان الاتحاد الإسباني قد اقترح بأن تقام المباراة في موعدها وإنما مع نقل المباراة إلى ملعب ريال مدريد "سانتياغو بيرنابيو"، وهو ما قبل بالرفض من قبل كل من ريال مدريد وبرشلونة المنافسين الحاليين على صدارة الدوري، في ظل اعتلاء مدريد المركز الأول برصيد 18 نقطة وبفارق النقطتين عن الغريم التقليدي برشلونة.