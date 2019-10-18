شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني: تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (برشلونة)

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى والتي كانت مقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وأضاف الاتحاد أنه على الناديين «الاتفاق على موعد جديد للمباراة»، مع تحديد مهلة حتى يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينيتش). وبحال عدم التوصل لاتفاق من قبل الناديين سيتخذ الاتحاد القرار بنفسه.

وطلبت رابطة الدوري في وقت سابق هذا الأسبوع إعادة النظر في مكان وموعد المباراة بسبب الاحتجاجات والتوتر السياسي في كاتالونيا بعد سجن 9 زعماء انفصاليين.