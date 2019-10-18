حياه الخطيب في خطر .. الطبيب المعالج يكشف تطورات حالته الصحية

الموجز
كشف الدكتور أحمد فرهود استشاري المخ والأعصاب، بجامعة الاسكندرية والطبيب المعالج لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال تصريحات لقناة النادي ، عن آخر تطورات العلاج لرئيس النادي الأهلي.
حيث أضاف الطبيب المعالج ، أن الأمر لا يحتاج اي تهاون ، فقد حصل الخطيب على حقن موضعي في الاعصاب للفقرات القطنية اليوم ، وحذرته مرارا وتكرارا بالراحة التامة ، حتى لا نلجأ للتدخل الجراحي ، وتركيب دعامات ومسامير في الفقرات.
وقال إن الخطيب يعاني من آلام حادة في الظهر ويتحامل على نفسه بشكل غير طبيعي ، ورده دائما على الزامية الراحة "مقدرش أسيب النادي اليومين دول" .
ويتواجد الخطيب في المستشفى الملكي بالاسكندرية ، تحت الملاحظة ، وأكد الدكتور فرهود ، أن الامر خطير ولابد من الراحة ما لا يقل عن 3 أسابيع حتى لا نلجأ لجراحة رابعة في العمود الفقري بألمانيا.
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