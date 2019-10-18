شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يغادر المستشفى اليوم بعد حقن الفقرات العصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أحد مستشفيات الإسكندرية مساء اليوم، الجمعة، بعدما خضع أمس لفحوصات طبية بجانب إجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر، بعد الآلام الكبيرة التى شعر بها خلال الفترة الماضية.

من جهته قال الدكتور أحمد فرهود، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية، إن محمود الخطيب رئيس النادي توجه إلى المستشفى الملكى بالإسكندرية خلال الساعات الماضية، وسبق وأجرى 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه إلى اتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأوضح أن الخطيب يتواجد تحت الملاحظة الطبية فى الوقت الحالي بعد إجرائه عملية الحقن، مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافى من آلام الظهر التى تعرض لها مؤخرًا.

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وأشار الدكتور «فرهود» إلى أن الخطيب أجرى من قبل إحدى العمليات الجراحية فى ميونيخ الألمانية قبل سنتين تقريبًا لاستئصال الانزلاق الغضروفى، ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التى يقوم بها ومع إصراره المستمر على العمل لعدد ساعات طويلة على مدار اليوم فى النادي وهو ما ترتب عليه تجدد آلام الظهر بشكل دفعه اليوم للتواجد للخضوع لعملية الحقن فى المستشفي الملكي بالأسكندرية.

وذكر الطبيب المعالج لرئيس الأهلي أنه يحتاج إلى الراحة التامة خلال الأسابيع المقبلة من أجل التعافي من آلام الظهر ولتجنب الخضوع لعملية جراحية جديدة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تحامله على نفسه بشدة بشكل أثر سلبيًا على الفقرات القطنية ودفعنا اليوم لإجراء عملية الحقن بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية .