شكرا لقرائتكم خبر عن أمير وجيه يجتمع بلاعبى منتخب الاسكواش قبل انطلاق بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع أمير وجيه، المدير الفنى لمنتخب الاسكواش الذى يستعد للمشاركة فى بطولة العالم نوفمبر المقبل، بلاعبى الفراعنة غداً، السبت، فى اللقاء الأول للمدرب الجديد للفراعنة والذى تولى مسئولية المنتخب قبل أيام، استعداداً للدفاع عن اللقب الذى تحمله مصر فى بطولة العالم.

ومن المقرر أن يسافر اللاعبون للمشاركة فى بطولة العالم الفردية التى تنطلق 8 نوفمبر المقبل، قبل موعد انطلاق البطولة بثلاثة أيام على الأقل، فيما سيكون هناك الوقت الكافى للتدريبات الجماعية قبل بطولة العالم للفرق والتى تنطلق فى ديسمبر المقبل بواشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن اللقب المصرى أيضاً.

وضم أمير وجيه خمسة لاعبين لتمثيل الفراعنة فى بطولة العالم للفرق والتى ستقام فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ديسمبر المقبل.

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وجاءت أسماء اللاعبين كالتالى: على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا، طارق مؤمن لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالميا، كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن.

كما انضم مروان الشوربجى المصنف العاشر عالميا كلاعب احتياطى فى حالة تعرض أى لاعب من الأربعة الأساسيين للإصابة، وكان محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا قد اعتذر عن الانضمام للمنتخب.

وتولى أمير وجيه مسئولية تدريب المنتخب الوطنى للاسكواش قبل أيام استعدادا لبطولة العالم ويعتبر أمير وجيه أحد أساطير الاسكواش المصرى وفى التدريب بصفة عامة حيث يعد أكثر مدرب تتويجا بالبطولات مع المنتخب بحوالى 23 بطولة من بينها ثلاث بطولات عالم.