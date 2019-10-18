شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة المنتخب العسكرى فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم المقامة بالصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى عن ترتيب مجموعة مصر فى البطولة.

ويتصدر المنتخب العمانى المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على كندا برباعية دون رد ثم على منتخب مصر بهدف دون رد.

فيما يحل المنتخب اليونانى ثانياً برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع منتخب مصر سلبياً ثم فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل المنتخب المصرى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع اليونان ثم الخسارة من عمان.

فيما يقبع المنتخب الكندى فى المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من عمان برباعية ثم الخسارة من اليونان بهدفين مقابل هدف.

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وتقرر أن يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى الحادية عشرة صباح الأحد المقبل بتوقيت الصين الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية، فيما يلاقى المنتخب العمانى نظيره اليونانى فى نفس اليوم.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.