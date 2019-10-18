شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي فى مرمى العروض الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد الشناوي ، حارس مرمى النادي الأهلي، دائرة اهتمامات العديد من العروض الأوروبية، بعد تألقه سواء مع الفريق الأحمر أو منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وآخرها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذى أبدى اهتمامه بضم حارس الأهلى.

تألق محمد الشناوي فى المونديال يفتح باب العروض

بدأت العروض الأوروبية تتوالى على لاعب القلعة الحمراء بعد تألقه فى حراسة مرمى الفراعنة خلال مونديال روسيا الذي أقيم العام الماضى، حيث نجح محمد الشناوي فى الدفاع عن عرين الفراعنة بجدارة ليحصد لقب رجل المباراة أمام أوروجواي.

ريال مدريد يتابع محمد الشناوي

بعد كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال العام الجارى، كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن محمد الشناوي حظى باهتمام نادى ريال مدريد الإسبانى، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع "الفراعنة" الكان، ليكون الأفضل بين زملائه رغم خروج المنتخب مبكراً من منافسات دور الـ 16.

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محمد الشناوي فى اهتمامات الأندية التركية والإنجليزية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، في وقت سابق، أن نادى طرابزون سبور التركى دخل سباق التعاقد مع محمد الشناوى، وذكرت صحيفة "readarsenal" أن أرسنال الإنجليزى استقبل منافساً جديداً على الفوز بخدمات الحارس محمد الشناوى بعد نادى أستون فيلا الذى يضم الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى، وهو نادى طرابزون سبور التركى الذى أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الحارس صاحب الـ 30 عاماً.

مانشستر يونايتد يدخل المنافسة على ضم محمد الشناوي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد الشناوي دخل دائرة اهتمامات نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذكرت صحيفة "برمنجهام ميل" أن محمد الشناوى الذى كان مرشحاً للانتقال لصفوف أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بات محل اهتمام نادى مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن هناك مفاوضات جارية حالياً لانتقال محمد الشناوى إلى مانشستر يونايتد لتدعيم مركز حراسة المرمى، فى ظل إصابة الحارس الاسبانى ديفيد دى خيا، وتواجد حارس مرمى واحد فقط وهو سيرجيو روميرو.