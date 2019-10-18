شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى مصطفى تحقق المركز الرابع ببطولة العالم للسباحة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لبنى مصطفى، لاعبة نادى الزمالك ومنتخب السباحة البارالمبية لذوى الإعاقة، المركز الرابع فى منافسات بطولة العالم لذوى الإعاقة التى تقام بأستراليا.

وحققت اللاعبة المركز الرابع فى سباق ٢٠٠ متر ظهر، بزمن قدره ٣.٥٨.١٨ في البطولة التى تستمر حتى 21 أكتوبر الجارى.

لبنى مصطفى هى اللاعبة الوحيدة التى تشارك فى البطولة بعدما اجتازت الثلاث مراحل من التصفيات، وكانت حال فوزها بذهبية المنافسات تحصل على بطاقة التأهل إلى بارالمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن لبنى مصطفى حققت أكثر من 170 ميدالية متنوعة فى مختلف بطولات السباحة البارالمبية التى شاركت بها .