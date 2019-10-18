اخبار الرياضه

لبنى مصطفى تحقق المركز الرابع ببطولة العالم للسباحة البارالمبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى مصطفى تحقق المركز الرابع ببطولة العالم للسباحة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لبنى مصطفى، لاعبة نادى الزمالك ومنتخب السباحة البارالمبية لذوى الإعاقة، المركز الرابع فى منافسات بطولة العالم لذوى الإعاقة التى تقام بأستراليا.

وحققت اللاعبة المركز الرابع فى سباق ٢٠٠ متر ظهر، بزمن قدره ٣.٥٨.١٨ في البطولة التى تستمر حتى 21 أكتوبر الجارى.

لبنى مصطفى هى اللاعبة الوحيدة التى تشارك فى البطولة بعدما اجتازت الثلاث مراحل من التصفيات، وكانت حال فوزها بذهبية المنافسات تحصل على بطاقة التأهل إلى بارالمبياد طوكيو 2020.

 يذكر أن لبنى مصطفى حققت أكثر من 170 ميدالية متنوعة فى مختلف بطولات السباحة البارالمبية التى شاركت بها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنى مصطفى تحقق المركز الرابع ببطولة العالم للسباحة البارالمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا