شكرا لقرائتكم خبر عن الكاس: نمتلك مقومات عودة الأوليمبى للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الكاس، المدير الفنى لنادى الأوليمبى، أن الفريق خاض فترة إعداد متميزة تخللها عدد من المباريات الودية المتدرجة حتى وصل لفورمة طيبة، فضلاً عن إبرام عدد من الصفقات المميزة وأصحاب الخبرات لتكون إضافة كبيرة للفريق خلال الموسم الجديد .

وأضاف الكاس أن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس طارق السيد يساند الجهاز الفنى والفريق بشكل كبير، لتحقيق حلم المنافسة والصعود بعد توفير كافة الإمكانات ويتبقى أن يحالفنا التوفيق والدعم والمساندة من جماهير وأعضاء النادى الأوليمبى .

واختتم الكاس تصريحاته قائلا، "سنقاتل من أجل تحقيق حلم الصعود والعودة بعد غياب فترة طويلة عن الدورى الممتاز".

ويبدأ النادى الأوليمبى مشواره فى الممتاز "ب" الثلاثاء المقبل بمواجهة دكرنس وضربة البداية نحو تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

وحرص الثلاثى ايهاب الكأس ومحمد محمود بكر وعز الدين عبد الجواد على مؤازرة الفريق فى تدريباته استعدادا لضربة البداية قبل مواجهة دكرنس الثلاثاء المقبل لتحفيز اللاعبين ومساندة الجهاز الفنى من أجل تحقيق حلم أبناء الأوليمبى.