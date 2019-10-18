شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق دورى كرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية بإقامة 6 مباريات. Advertisements

وتشهد الجولة الأولي مواجهات قوية بين أندية مركز شباب الأميرية فى مواجهة كفر سعد، والإعلاميين في مواجهة وادي دجلة، والصيد بالمحلة فى مواجهة المصرى القاهرى، والطيران في مواجهة المؤسسة العمالية، والترام في مواجهة مركز شباب بشتيل، والمعادى واليخت باى بعد انسحاب المجموعات العلمية من مسابقة الدوري هذا الموسم رسميا.

وتحظي مباريات الدوري باهتمام كبير من الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة.حسين عبد اللطيف الذي حرص علي متابعة المباريات لاتتقاء افضل العناصر والوقوف علي المستوي الفني للاعبات عن قرب وتم تقسيم الجهاز الفني لمجموعتين لمتابعة مباراة الاميرية وكفر سعد ومباراة الطيران والمؤسسة العلمية .