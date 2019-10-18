الامارات | لاعب كرة قدم يتقدم للزواج من صحافية في الملعب.. ورونالدو يتدخل

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كرة قدم يتقدم للزواج من صحافية في الملعب.. ورونالدو يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم لاعب منتخب أوكرانيا ألكسندر زينتشكو، بالزواج من صديقته الصحافية الرياضية فلادا سيدان، على أرضية ملعب كييف الأولمبي وذلك بعد أن ضمن منتخب بلاده تأهل بلاده إلى كأس أوروبا 2020 عقب الفوز على البرتغال 2-1 الإسبوع الماضي، ونشر زينتشنكو عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، صورة للحظة تقديمه عرض الزواج، حيث ظهر داخل الملعب وهو يجثو على ركبتيه، ومحاطا بباقات ضخمة من الورود الحمراء، وعلق ابن الـ22 عاما على الصورة قائلا: "أهم نعم في حياتي"، في إشارة إلى قبول فلادا طلبه للزواج.

وأعلنت الصحافية فلادا، قبولها للزواج على طريقتها الخاصة حيث نشرت صورة لها تجمعها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي معروفة بتشجيعها للنجم البرتغالي عبر حسابها في إنستغرام تجمعها بزينتشنكو، وأرفقتها بكلمة باللغة البرتغالية، أي نعم، وهي نفس الصرخة المعتادة التي يطلقها رونالدو في كل مرة يحتفل فيها بتسجيل الأهداف.