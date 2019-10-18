الامارات | بالصورة .. لقاء سري بين زيدان وبوغبا في دبي يمهد لانتقاله للريال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سربت صحيفة الميرور الإنجليزية الصادرة اليوم، صورة التقطت سراً في دبي خلال الأيام الماضية لمدرب فريق ريال مدريد الاسباني، الفرنسي زين الدين زيدان ومواطنه الفرنسي، بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي زادت من حجم التكهنات حول اقتراب انتقال بوغبا لصفوف " الميرنغي".
وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن الثنائي التقيا في إحدى شواطئ دبي التي يتواجد فيها الطرفان، إذ خضع اللاعب الفرنسي خلال الفترة الماضية لبرنامج علاجي في أحدى المراكز الخاصة من اجل التعافي من إصابة كان قد تعرض لها في الكاحل وتسببت في غيابه عن 5 مباريات مع فريقه، بينما شارك زيدان في فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي.
وأكدت الصحيفة أن زيدان لا يزال يرغب في الحصول على خدمات مواطنه خصوصاً في ظل رغبة اللاعب أيضاً في خوض تحدي جديد.
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