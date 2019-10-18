شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: وافقنا على مواجهة المقاولون حرصًا على مصلحة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تمت الموافقة على خوض مباراة المقاولون العرب، المقررة إقامتها في الدوري الممتاز السبت المقبل.

وأكد رئيس نادي الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أنه وافق على خوض المباراة حرصاً على مصلحة الأمن العام في مصر ومصلحة البلاد، واحتراماً للمسؤولين عن منظومة الكرة المصرية، مشيراً إلى أن نادي الزمالك أكبر من افتعال المشكلات والأزمات.

وشدد «مرتضى» على أن الفريق كان علي أتم الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي، لكنه مع قرار الجهات الأمنية التي رأت ضرورة تأجيل اللقاء، تمت الموافقة على التأجيل واحترام قرار الجهات الأمنية حرصا على مصلحة مصر.