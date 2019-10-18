شكرا لقرائتكم انطلاق أولى منافسات الدورى الممتاز للكرة النسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتشهد الجولة الأولي مواجهات قوية بين أندية مركز شباب الأميرية في مواجهة كفر سعد ، والاعلاميين في مواجهة وادي دجلة ، والصيد بالمحلة في مواجهة المصري القاهرى ، والطيران في مواجهة المؤسسة العمالية ، والترام في مواجهة مركز شباب بشتيل ، والمعادي واليخت باي بعد انسحاب المجموعات العلمية من مسابقة الدوري هذا الموسم رسميا.

وتحظي مباريات الدوري باهتمام كبير من الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة.حسين عبد اللطيف الذي حرص علي متابعة المباريات لاتتقاء افضل العناصر والوقوف علي المستوي الفني للاعبات عن قرب وتم تقسيم الجهاز الفني لمجموعتين لمتابعة مباراة الاميرية وكفر سعد ومباراة الطيران والمؤسسة العلمية .