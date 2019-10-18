شكرا لقرائتكم انطلاق أولى منافسات الدورى الممتاز للكرة النسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتشهد الجولة الأولي مواجهات قوية بين أندية مركز شباب الأميرية في مواجهة كفر سعد ، والاعلاميين في مواجهة وادي دجلة ، والصيد بالمحلة في مواجهة المصري القاهرى ، والطيران في مواجهة المؤسسة العمالية ، والترام في مواجهة مركز شباب بشتيل ، والمعادي واليخت باي بعد انسحاب المجموعات العلمية من مسابقة الدوري هذا الموسم رسميا.
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