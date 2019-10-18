شكرا لقرائتكم المنتخب العسكرى يواجه كندا فجر الأحد المقبل بكأس العالم العسكرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم المقامة فى الصين بالفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى، موعد مباراة منتخب مصر العسكرى مع نظيره الكندى بالجولة الثالثة للبطولة.

ويواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى الحادية عشرة صباح الأحد المقبل بتوقيت الصين، الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية.

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وتعرض عمرو جمال مهاجم المنتخب العسكرى لكرة القدم للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة المنتخب العسكرى مع نظيره العمانى، والتى خسرها المنتخب بهدف دون رد فى الجولة الثانية للبطولة .

ويملك المنتخب العسكرى نقطة واحدة إثر التعادل السلبى مع اليونان فى الجولة الاولى للبطولة الاربعاء الماضى ثم الخسارة من المنتخب العمانى بهدف دون رد فى الجولة الثانية صباح اليوم الجمعة.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.