شكرا لقرائتكم لبنى مصطفى تحقق المركز الرابع ببطولة العالم للسباحة البارالمبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وحققت اللاعبة المركز الرابع في سباق ٢٠٠ متر ظهر، بزمن قدره ٣.٥٨.١٨ في البطولة التى تستمر حتى 21 أكتوبر الجارى.
يذكر أن لبنى مصطفى حققت أكثر من 170 ميدالية متنوعة فى مختلف بطولات السباحة البارالمبية التى شاركت بها .
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