شكرا لقرائتكم لبنى مصطفى تحقق المركز الرابع ببطولة العالم للسباحة البارالمبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحققت اللاعبة المركز الرابع في سباق ٢٠٠ متر ظهر، بزمن قدره ٣.٥٨.١٨ في البطولة التى تستمر حتى 21 أكتوبر الجارى.

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وتٌعد لبنى مصطفى هى اللاعبة الوحيدة التى تشارك فى البطولة بعد أن اجتازت الثلاث مراحل من التصفيات ، وكانت حال فوزها بذهبية المنافسات ،تحصل على بطاقة التأهل إلى بارالمبياد طوكيو 2020

يذكر أن لبنى مصطفى حققت أكثر من 170 ميدالية متنوعة فى مختلف بطولات السباحة البارالمبية التى شاركت بها .