شكرا لقرائتكم المنتخب العسكري يخسر من عمان بهدف قاتل في مونديال الصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى منتخب مصر العسكرى هزيمة من نظيره العمانى بهدف نظيف، جاء فى الدقائق الاخيرة من الوقت الضائع للمباراة التى أقيمت صباح اليوم الجمعة بمدينة وهان الصينية ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى.

ويملك المنتخب العسكرى نقطة واحدة إثر التعادل السلبى مع اليونان فى الجولة الأولى للبطولة الأربعاء الماضى علماً بأن المنتخب العسكري سيُلاقى نظيره الكندى الأحد المقبل فى الجولة الثالثة للبطولة .

وارتفع رصيد المنتخب العمانى لست نقاط لاسيما أنه حقق الفوز فى الجولة الاولى على المنتخب الكندى برباعية دون رد .

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وبدأ البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للمنتخب العسكرى المباراة بتشكيل مكون من "محمد بسام وأحمد علاء وعلى الفيل ومحمد أبو المجد بوشا وعاصم صلاح ومهند لاشين وأحمد داوودا وعمرو السيسى وكريم طارق وعمرو جمال وأحمد سمير"

وأجرى فارياس ثلاثة تغييرات هى خروج عمر جمال للإصابة ونزول حسام باولو وخرج أحمد سمير ونزول أحمد كابوريا وخروج أحمد داوودا ونزول محمود سامى .

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.