مورجان مدافع ليستر: وسائل التواصل الاجتماعي تسهل الإهانات العنصرية









اسماء السيد - & قال ويس مورجان مدافع ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن الإهانات العنصرية زادت منذ بداية مسيرته ووسائل التواصل الاجتماعي تسهل استهداف اللاعبين.

وتحدث لاعب منتخب جاميكا بعد ما حدث خلال مباراة إنجلترا في بلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 والتي شهدت إساءات عنصرية شملت القيام بالتحية النازية وترديد أصوات القردة ضد اللاعبين السود.

وأبلغ مورجان شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "يجب أن أقول (الإهانات العنصرية) سيئة لكن عندما بدأت مسيرتي لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي.

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"يبدو أنها المحفز لأغلب هذه التصرفات العنصرية التي تحدث. في الوقت الحالي من السهل استهداف اللاعبين وقول أشياء سلبية. إنها مشكلة في حد ذاتها".

وأضاف "يجب الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار مورجان إلى أن رابطة الدوري الممتاز تواصلت معه ليكون جزءا من لجنة بي.ايه.ام.ئي (لجنة السود والآسيويين والأقليات العرقية) الاستشارية التي شُكلت بهدف التعامل مع العنصرية في الرياضة.

وتابع المدافع البالغ عمره 35 عاما "هذه فرصة رائعة ولدي ما أقدمه. سنحاول إجراء تغييرات للأجيال القادمة لتطوير اللعبة من أجلهم وجعلها أسهل عليهم دون التعرض للإهانات العنصرية بأي شكل من الأشكال".