شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة المنتخب العسكرى مع كندا فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم المقامة فى الصين خلال الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى موعد مباراة منتخب مصر العسكرى مع نظيره الكندى بالجولة الثالثة للبطولة.

ويواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى الحادية عشرة صباح الأحد المقبل بتوقيت الصين الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية.

ويملك المنتخب العسكرى نقطة واحدة إثر التعادل السلبى مع اليونان فى الجولة الاولى للبطولة الأربعاء الماضى ثم الخسارة من المنتخب العمانى بهدف دون رد فى الجولة الثانية صباح اليوم الجمعة.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.