شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مكة بطلة الدلع فى حياة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى يجسد شخصية الأب المثالى كما يقول الكتاب مع أبنته مكة .

و نجد أن صلاح دائما ما يحاول تخصيص ساعات لقضاؤها فى اللعب من مكة لخلق أجواء المرح واستعادة لحظات الطفولة مجددا مع أبنته .

احتفل النجم المصرى محمد صلاح مؤخرا بعيد ميلاد ابنته مكة بطريقة مبتكرة وجديدة.

وتقمصت مكة الشخصية الكارتونية "موانا" فى الفيلم الشهير الذى يحمل نفس الاسم ، حيث ارتدت بجانب والدها الملابس التى تشتهر بها هذه الشخصية.

كما لا أحد يستطيع أن ينكر دور الأب فى حياة ابنته أو العكس، فكلاهما لهم تأثير كبير فى شخصية الآخر، وذلك يظهر بقوة فى علاقة محمد صلاح نجم ليفربول مع ابنته مكة.

يحرص محمد صلاح دائما على ظهور مكة معه فى العديد من المناسيات، وكانت آخرها فى الأنفيلد فى آخر لقاءات فريقه بالدورى الأنجليزى بالموسم المنقضى وحصوله على الحذاء الذهبى، فضلا عن أنه يحرص دائما على قضاء أوقات فراغه بالسفر معها هى ووالدتها ماجى.

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ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح علاقة الحب والحنان بين صلاح وابنته مكة فى الصور التالية: