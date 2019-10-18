شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، مناقشة فكرة التفريط فى ثنائى دفاع الفريق سعد سمير ومحمد هانى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ورغم عدم مشاركة سعد سمير ومحمد هانى فى مباريات الأهلى الأخيرة، إلا أن فايلر يرى أن تواجد الثنائى مهم نظراً لقناعته التامة بإمكانياتهما الفنية والبدنية.

ولم يحصل سعد سمير على فرصة المشاركة منذ عودته من فترة الإصابة الطويلة بعد إجرائه جراحة على مستوى الرباط الصليبى الخلفى، ويعتمد فايلر على أحمد فتحى بمركز الظهير الأيمن بشكل أساسى، فيما لم يشارك محمد هانى سوى فى عدد قليل من الدقائق منذ تولى فايلر المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتى المدير الفنى السابق، والذى كان يعتمد على محمد هانى بشكل أساسى خلال فترة توليه المسئولية.

وتحدث سعد سمير ومحمد هانى مع سيد عبد الحفيظ عن إمكانية رحيلهما عن الفريق خلال الميركاتو الشتوى، حال تلقيهما عروضاً جيدة، إلا أن مدير الكرة بالأهلى أبلغ الثنائى بأن ملف رحيلهما مُغلق بقرار من فايلر حتى نهاية الموسم الجارى على أقل تقدير.