شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبحث خوض مباراة ودية بدون المحترفين قبل مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، عن خوض مباراة ودية بدون اللاعبين المحترفين الذين ينضمون للمعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لذا يرغب حسام البدرى فى إقامة المباراة يوم 8 من نفس الشهر استعدادا لمواجهة كينيا، حيث يرغب البدرى فى الاطئمنان على لاعبيه قبل بدء مشوار التصفيات.

وعقد الجهاز الفنى للمنتخب اجتماعا خلال الساعات الماضية، شهد مناقشة المشاكل والأزمات التي تواجه استعداداته لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر، وحصر حسام البدري مع أفراد جهازه المعاون المعوقات الخاصة بإقامة معسكره التدريبي المقبل لمحاولة تلاشيها لإمكانية الاستفادة من فترة توقف الدوري يوم 28 أكتوبر الجاري بسبب ارتباطات المنتخب الأوليمبي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بتقديم معسكر الفريق وبدء استعداداته للمرحلة المهمة خلال شهر نوفمبر.

وتكمن هذه المعوقات بعدم وجود اللاعبين المحترفين في معسكر المنتخب قبل 11 نوفمبر وهي بداية فترة الأجندة الدولية وبالتالي يتأكد غيابهم عن الانضمام لتجمع الفريق قبل هذا الموعد وحضورهم على المعسكر الختامي قبل مواجهة كينيا 3 أيام فقط بالإضافة إلي ارتباط فريق بيراميدز بمشاركته الافريقية وخوضه لمباراة العودة أمام بطل تنزانيا يوم 3 نوفمبر ومعه المصري البورسعيدي الذي يشارك في نفس البطولة وكذلك ارتباط الإسماعيلي بمباراته المؤجلة بالدوري مع طنطا يوم 10 نوفمبر.. ويسعي البدري مع مدير المنتخب محمد بركات حل كل هذه الأمور لرغبته في بدء معسكره التدريبي وخوضه لمباراة تجريبية باللاعبين المحليين خلال هذه المدة لمحاولة تجهيز لاعبيه بالشكل المطلوب لاسيما وأن الجهاز الفني ما يزال في حاجة للوقت لهضم اللاعبين طريقة لعبهم وتصحيح المسار في سبيل إعادة المنتخب بالشكل الذي يتمناه الجهاز الفني والجماهير.