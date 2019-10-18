شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب العسكرى يخسر من عمان بهدف نظيف بكأس العالم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر المنتخب العسكرى لكرة القدم من نظيره العمانى بهدف دون رد جاء فى الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة التى أقيمت صباح اليوم، الجمعة، بمدينة وهان الصينية ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى.

وبذلك يملك المنتخب العسكرى نقطة وحيدة من التعادل السلبى مع اليونان فى الجولة الأولى للبطولة الأربعاء الماضى، علماً بأن المنتخب العسكرى سيُواجه نظيره الكندى الأحد المقبل فى الجولة الثالثة للبطولة .

ورفع المنتخب العمانى رصيده لست نقاط، لاسيما أنه حقق الفوز فى الجولة الأولى على المنتخب الكندى برباعية دون رد .

وبدأ البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى للمنتخب العسكرى، المباراة بتشكيل مكون من "محمد بسام وأحمد علاء وعلى الفيل ومحمد أبو المجد بوشا وعاصم صلاح ومهند لاشين وأحمد داوودا وعمرو السيسى وكريم طارق وعمرو جمال وأحمد سمير."

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وأجرى فارياس ثلاثة تغييرات هى خروج عمر جمال للإصابة ونزول حسام باولو وخرج أحمد سمير ونزول أحمد كابوريا وخروج أحمد داوودا ونزول محمود سامى .

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.



الاحماءات



جانب من المباراة



قبل المباراة