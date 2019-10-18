شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع عن إشراك الأهلى والزمالك فى دور الـ64 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع اتحاد الكرة عن اقتراحه السابق بإشراك ناديى الأهلى والزمالك بداية من دور الـ64 لبطولة كأس مصر، فى ظل ضيق الوقت، وكان الجبلاية يهدف من مشاركة الأهلي والزمالك في دور الـ64 بدلاً من الـ32 إلى زيادة قوة المنافسة والإقبال على البطولة تسويقيًا.

وأعلنت اتحاد الكرة فى وقت سابق شروط مسابقة الكأس وهي:

- يحق لأندية ومراكز الشباب والهيئات بالقسم الثالث والرابع المشاركة في الأدوار التمهيدي بالكأس بعد سداد 5 آلاف جنيهًا.

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- جميع الأندية التي لم تتخطى الأدوار التأهيلية لكأس مصر لاتعتبر مشاركة في البطولة.

- أندية القسم الأول والثاني لابد من دفع 10 آلاف جنيه رسوم اشتراك في بطولة كأس مصر.

- أندية القسم الثالث والرابع عليها دفع 5 آلاف جنيه للمشاركة في الأدوار التأهيلية لكأس مصر ودفع مثلها مرة أخرى في حال تخطي الأدوار التأهيلية.

ويعد الزمالك هو بطل النسخة الماضية لبطولة كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.