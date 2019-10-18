انطلاق بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة بمشاركة 31 دولة

انطلقت أمس منافسات النسخة الخامسة من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والتى تقام بالصالة المغطاة رقم 4 باستاد القاهرة الدولى . ويشارك فى البطولة 126 لاعبًا يمثلون 31 دولة منهم 79 لاعبًا مصريًا و47 لاعبًا من مختلف دول العالم المشاركة بالبطولة. 31 دولة منهم 79 لاعبًا مصريًا و47 لاعبًا من مختلف دول العالم المشاركة بالبطولة. ويقام حفل ختام البطولة يوم الأحد المقبل بالصالة المغطاة 4 باستاد القاهرة الدولى بحضور لفيف من الرياضيين والإعلاميين ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للريشة الطائرة وممثلى وزارة الشباب والرياضة. المقبل بالصالة المغطاة 4 باستاد القاهرة الدولى بحضور لفيف من الرياضيين والإعلاميين ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للريشة الطائرة وممثلى وزارة الشباب والرياضة. وأكد هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة أن البطولة تشهد منافسة قوية بين اللاعبين.

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