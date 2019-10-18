طنطا يتعادل مع مصر المقاصة في دوري الجمهورية للناشئين

تعادل فريقا طنطا ومصر المقاصه مواليد ٢٠٠٤ بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما فى دورى الجمهوريه والتى اقيمت على ملعب مركز شباب قطور .
تقدم طنطا بهدف في الربع ساعه الأولى من المباراه سجله صالح شاكر بقذيفه صاروخيه من ضربه حره مباشره من خارج منطقة الجزاء. وشهدت المباراة مواصلة موكا حارس مرمى
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