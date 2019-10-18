خسارة مفاجئة للمنتخب العسكري أمام عمان في كأس العالم بالصين

تلقي منتخب مصر العسكري خسارة مفاجئة امام نظيره العمانى بهدف دوه رد في المواجهة التي جمعت بينهم صباح اليوم الجمعة، بمدينة وهان الصينية ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم

العسكرية التي تقام فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى .

بهذه النتيجة يرفع المنتخب العمانى رصيده لست نقاط، بعد ان حقق الفوز

فى الجولة الأولى على المنتخب الكندى برباعية دون رد

بينما يتجمد رصيد منتخب مصر عند نقطة وحيدة من التعادل السلبى مع اليونان فى الجولة الأولى للبطولة الأربعاء الماضى، علماً بأن المنتخب العسكرى سيُواجه نظيره الكندى الأحد المقبل فى الجولة الثالثة للبطولة