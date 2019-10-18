الليلة.. الهلال السعودي يواجه ضمك.. وأهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على التعاون

تستأنف، اليوم الجمعة، منافسات الدوري السعودي للمحترفين "كأس محمد بن سلمان"، بعد فترة التوقف الدولي، حيث تقام ثلاث مباريات، تنطلق بمباراة الفتح والعدالة الصاعد حديثًا إلى الدرجة الأولى، والمقرر لها في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق، بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة إلا عشر دقائق بالتوقيت للمملكة العربية السعودية، والساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبو ظبي.

في حين يستضيف المتصدر نادي الهلال فريق ضمك في تمام الساعة السابعة، بتوقيت مصر، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، ويحل فريق أهلى جدة ضيفًا ثقيلًا

على فريق التعاون في تمام الساعة السابعة، بتوقيت مصر، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

يفتتح الشباب والاتفاق مباريات غدٍ السبت، المقرر إقامتها فى تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، يليها مواجهة فريق الرائد أمام نادي النصر، بطل النسخة الماضية، في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق، بتوقيت القاهرة، يحل فريق الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الوحدة فى

تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تختتم مباريات الجولة السابعة بعد غدٍ الأحد بمباراتي أبها والفيحاء في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة، بتوقيت مصر، الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويلعب الفيصلي مع الحزم في تمام الساعة السابعة، بتوقيت مصر، والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقبل الجولة السابعة يتصدر فريق نادي الهلال الجدول برصيد ست عشرة نقطة، بالفوز في خمس مباريات، والتعادل في مباراة، فيما يحل فريق نادي الوحدة في المركز الثاني بالفوز في أربع مباريات، والخسارة في مباراتين، فيما يحل النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد إحدى عشرة نقطة، بالفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراتين، وهو رصيد نادي الفيصلي نفسه.