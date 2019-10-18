رياضة | رقم مميز لسواريز وميسي قبل موقعة برشلونة وإيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم مميز لسواريز وميسي قبل موقعة برشلونة وإيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة الإسبانية، على موعد مع مواجهة جديدة لفريق برشلونة الإسباني ضد نظيره إيبار، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب بلدية إيبورا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-2020.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن البارسا سيلعب في الواحدة ظهر غدًا السبت ضيفًا على إيبار، في وقت غير اعتيادي للفريق الكاتالوني، حيث لعب 8 لقاءات فقط في أخر موسمين في هذا التوقيت.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة فاز في 5 مباريات وتعادل في لقائين.

وأشارت الصحيفة، إلى رقم مميز للثنائي سواريز وميسي في هذا التوقيت كونهما الأكثر تسجيلا في المباريات التي أجريت في هذا التوقيت.