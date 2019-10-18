رياضة | تعرف على موعد إنطلاق معسكر الفراعنة المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد إنطلاق معسكر الفراعنة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدرى، عن موعد إنطلاق معسكر الفراعنة .

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 5 نوفمبر المقبل كموعدا مبدئي، استعداداً لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 من نفس الشهر، فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

ويترقب البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر.

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كما يلعب بيراميدز مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .

وكان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على ستاد برج العرب، وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى لاعب النادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن البدري قد طالب إدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، بتجهيز ودية أخري قبل خوض غمار، التصفيات المقبلة، للتأكيد علي الجمل التكتيكية والفنية للاعبين، تجنباً لأي تراجع في الأداء.