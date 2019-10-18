شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستدرج حرس الحدود في عقر داره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحذر الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه من خطورة فريق حرس الحدود مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري بينما طالب طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود للاعبيه بانهاء نغمة التعادلات وحصد النقاط الثلاث للمرة الاولي هذا الموسم .
كانت هذه تفاصيل خبر الاسماعيلي يستدرج حرس الحدود في عقر داره... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.