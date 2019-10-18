شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتراجع عن اشراك الأهلى والزمالك بداية من دور الـ64 لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع اتحاد الكرة عن اقتراحه السابق بإشراك ناديى الأهلى والزمالك بداية من دور الـ64 لبطولة كأس مصر، فى ظل ضيق الوقت ، وكان اتحاد الكرة يهدف من مشاركة الأهلي والزمالك في دور الـ64 بدلاً من الـ32 إلى زيادة قوة المنافسة والإقبال على البطولة تسويقيًا.

- يحق لأندية ومراكز الشباب والهيئات بالقسم الثالث والرابع المشاركة في الأدوار التمهيدي بالكأس بعد سداد 5 آلاف جنيهًا.

- جميع الأندية التي لم تتخطى الأدوار التأهيلية لكأس مصر لاتعتبر مشاركة في البطولة.

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- أندية القسم الأول والثاني لابد من دفع 10 آلاف جنيه رسوم اشتراك في بطولة كأس مصر.

- أندية القسم الثالث والرابع عليها دفع 5 آلاف جنيه للمشاركة في الأدوار التأهيلية لكأس مصر ودفع مثلها مرة أخرى في حال تخطي الأدوار التأهيلية.

ويعد الزمالك هو بطل النسخة الماضية لبطولة كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.