شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجدد محاولات تدعيم خط الهجوم فى الشتاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة النادي الأهلي بالتفكير في تدعيم فريق الكرة علي أعلي مستوي رغم سير الفريق بثبات سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي ، ووفقا لمصدر داخل جهاز الكرة الأحمر، فإن حسام حسن مهاجم سموحة والمنضم لمعسكر منتخب مصر الأخير، عاد من جديد لدائرة حسابات قلعة الجزيرة لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

ومن المتوقع حدوث عدد من التغييرات في خط هجوم النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة بناءا على وجه نظر الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري فايلر، أبرزها رحيل المغربي وليد أزارو في الوقت الذي لا يزال مروان محسن مهاجم الفريق يعاني من كسر في عظمة الوجه.

ومن المقرر ان تبدأ إدارة النادي الأهلي مفاوضاتها الشفهية لضم حسام حسن قبل إرسال عرض رسمي لناديه سموحه لضمه، في الميركاتو الشتوي القادم.