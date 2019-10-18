شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس أسوان ينتقد عشوائية الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى مجدى سبالك، نائب رئيس نادى أسوان، استياءه من حالة التخبط التى تشهدها بطولة الدورى الممتاز وتسببت فى خسائر مادية لفريقه وصلت إلى 145 ألفا، قيمة حجز تذاكر الطيران للفريق لمواجهة المقاولون العرب التى كان مقرراً لها اليوم، وضاعت بعد القرار المفاجئ بتأجيل اللقاء وقبلها خسرنا 40 ألف جنيه بسبب تأجيل مباراة الفريق مع إف سى مصر لمدة 24 ساعة وتحملنا تكلفة مضاعفة للإقامة، فضلا عن حالة الارتباك التى حدثت فى الفريق، ما دفع مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى، لمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة لإبعادهم عن أجواء التخبط التى تعيشها المسابقة.

وأضاف سبالك أن أسوان وباقى الأندية تدفع ثمن القرارات العشوائية للجبلاية ونطالب بالعدالة ومراعاة ظروف الأندية، خاصة أن الكثيرين منهم يعانى من أزمات مالية. وتابع: الفريق يستعد لمواجهة إنبى الثلاثاء المقبل فى الجولة الخامسة للدورى الممتاز، ونثق فى قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز ونأمل فى موافقة الأمن على حضور الجماهير للمباراة.